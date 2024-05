Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đang tích cực tìm kiếm một nạn nhân nghi nhảy xuống sông Lam tự vẫn.

Tối 12/5, người dân lưu thông trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện một đôi dép, một căn cước mang tên N.T.T. (26 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và mảnh giấy ghi lại số điện thoại của người thân. Nghi ngờ có người nhảy cầu tự tử, người dân báo tin tới lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cử lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm. Do nước dâng cao, trời tối nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm trong đêm và đôi dép kèm căn cước nam thanh niên nghi nhảy cầu để lại - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều tối 24/4, một người đàn ông cũng bị nghi nhảy cầu Bến Thuỷ (nối quốc lộ 1A qua Nghệ An, Hà Tĩnh) xuống sông Lam.

Theo đó, người dân phát hiện chiếc điện thoại, áo chống nắng, nhẫn vàng… để lại trên cầu Bến Thuỷ bắc qua sông Lam. Nghi có người nhảy cầu, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Một số người dân cho hay trong quá trình đi qua cầu có thấy người đàn ông ngồi thẫn thờ cạnh thành cầu rồi nhảy cầu.

Trước đó, ngày 24/4, người dân phát hiện chiếc điện thoại, áo chống nắng, nhẫn vàng… để lại trên cầu Bến Thuỷ bắc qua sông Lam - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay sau đó, đơn vị này đã cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động xe chở phương tiện, xe cứu nạn cứu hộ, cano cùng tám cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh thông tin người để lại tài sản, tư trang trên cầu Bến Thuỷ là anh P.V.Đ. (37 tuổi, trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An).