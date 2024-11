Triều cùng người bạn quơ vội được chiếc ba lô chứa laptop bên cạnh rồi phóng ra ngoài, chạy theo mọi người lên tầng thượng. Nhiều người la hét kêu chạy, khói nhiều lắm, nhiều người bịt miệng và ho sặc sụa vì khói bao trùm mù mịt, khét lẹt.

Một số người chạy lên sân thượng, đang không biết thoát đường nào thì may mắn cảnh sát phòng cháy chữa cháy chạy đến, hướng dẫn leo qua lan can, sân thượng nhà bên cạnh, thoát xuống dưới an toàn. "Lúc chạy lên sân thượng em sợ và hoảng lắm, khói đã bao trùm hết căn nhà. Em bịt miệng nhưng khói cứ xộc thẳng vào mũi, cảm giác như bị ngộp thở... May mà thoát lên sân thượng kịp, chậm chút nữa em ngạt khói rồi...", Triều kể lại.