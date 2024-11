Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Đô (26 tuổi; hộ khẩu thường trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; hiện đang thuê trọ tại buôn Nu, xã Ia RSươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Nguyễn Thành Đô cùng hung khí gây án - Ảnh: VietNamNet

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h30 ngày 9/11, sau khi đi uống rượu về, anh N.N.H. (36 tuổi, trú tại xã Ia RSươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đi đến dãy nhà trọ do ông K.M. làm chủ, tại buôn Nu, xã Ia RSươm (huyện Krông Pa) để gặp người bạn.