Công an phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có người tử vong trong cơ sở massage gần khu vực ngã 6.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 11/1, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đang có mặt tại một cơ sở massage trên địa bàn phường An Phú để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có người tử vong trong cơ sở massage gần khu vực ngã 6. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Thanh niên tử vong khoảng dưới 30 tuổi, chưa xác định được danh tính. Qua khám nghiệm bước đầu cơ quan chức năng nhận định đột quỵ có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân. Tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ. Trước đó, tại TP.HCM, cơ quan công an cũng đang điều tra vụ việc 1 người đàn ông tử vong bất thường trong nhà trọ. Cụ thể, Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân ở nhà trọ trên đường Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình) nghe mùi lạ nên kiểm tra. Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: PLO Tại phòng trọ ở tầng 2, người dân phát hiện mùi hôi và các dấu hiệu bất thường nên báo công an. Cơ quan chức năng sau đó có mặt phát hiện người đàn ông thuê trọ đã tử vong nhiều ngày. Theo người dân lân cận, người đàn ông làm nghề sửa giày dép đã nhiều ngày không thấy người này mang vật dụng đi sửa giày dép như thường lệ. Thi thể người đàn ông sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra, xử lý. Huế: Người dân tá hoả khi liên tiếp phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển, đã xác định được danh tính Thi thể một người đàn ông khoảng 35 tuổi được phát hiện trôi dạt vào bờ biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, thành phố Huế. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-uoc-phat-hien-tu-vong-bat-thuong-trong-mot-co-so-massage-o-binh-duong-717304.html Theo Tuệ Anh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-uoc-phat-hien-tu-vong-bat-thuong-trong-mot-co-so-massage-o-binh-duong-717304.html