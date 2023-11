Nam Á Bank nhận “cú đúp” giải thưởng quốc tế

Nam A Bank đã vượt qua hàng loạt các tiêu chí khắt khe, nổi bật với thành tựu chuyển đổi số đầy sáng tạo và dịch vụ thanh toán quốc tế tiện lợi, nhanh chóng, qua đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước.

Là một trong những ngân hàng tiên phong sáng tạo số, đến nay Nam A Bank đã hoàn thiện Hệ sinh thái ngân hàng số như: Robot OPBA, Open Banking và ONEBANK. Ngân hàng cũng đã ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất vào hoạt động bán lẻ, giúp khách hàng có những trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, khác biệt và sáng tạo. Tính đến nay, Nam A Bank có hơn 100 điểm ONEBANK, nâng tổng số đơn vị kinh doanh lên gần 250 điểm trên toàn quốc. 90% giao dịch được thực hiện qua nền tảng giao dịch công nghệ số của Ngân hàng.

Đại diện Tạp chí World Economic Magazine và Nam A Bank chụp hình lưu niệm.

Bên cạnh đó, Nam A Bank còn mang công nghệ, sáng tạo số vào cuộc sống. Ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với các sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao. Trong đó, nổi bật là các chương trình như: Chợ 4.0, Du lịch 4.0, Tuyến phố không tiền mặt…

Đối với dịch vụ thanh toán quốc tế, Nam A Bank triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng, hỗ trợ nhu cầu thanh toán tiện lợi của khách hàng. Ngân hàng có quan hệ đại lý, liên kết với hơn 330 ngân hàng ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến hết tháng 9/2023, doanh số tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế Nam A Bank đạt hơn 962 triệu USD, tăng trưởng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu phí dịch vụ liên quan tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế đạt 482 tỷ đồng, tăng 776% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách hàng giao dịch tại ONEBANK.

Đại diện Ban tổ chức đánh giá cao những nỗ lực của Nam A Bank trong suốt thời gian qua. Ngân hàng đã mang đến những sản phẩm dịch vụ ưu việt cho khách hàng, phù hợp với xu hướng tài chính ngân hàng trên thế giới hiện nay, góp phần không nhỏ nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Trước đó, Nam A Bank đã nhận được giải thưởng “Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023” (Risk Initiative of the Year 2023), “Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023” (Open Banking Initiative of the Year 2023) do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2023 cho điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng cùng nhiều giải thưởng khác.