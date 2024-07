Miền Trung hứng chịu áp thấp nhiệt đới 'trái quy luật', mưa to gió mạnh, vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8, đổ bộ chiều nay?

Dự báo trong chiều và tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng với sức gió giảm xuống dưới cấp 6, sau đó di chuyển sang Nam Lào và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (15/7), khu vực đồng bằng, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.