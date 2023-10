Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Văn Nam (SN 1995; ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nam và bà N.M.H (SN 1986; ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.