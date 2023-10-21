Mẹ già xót xa khi con gái và cháu ngoại 8 tuổi bị gã 'chồng hờ' đánh đập dã man, phải trốn chạy về quê

Đời sống 21/10/2023 08:55

"Tôi đã hai lần nhập viện vì bị Nam đánh, lần nặng nhất bị gãy xương sườn số 7. Do thương Nam, tôi không tố cáo ra công an mà âm thầm về nhà mẹ ruột dưỡng thương" - chị H kể trong sự bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Văn Nam (SN 1995; ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nam và bà N.M.H (SN 1986; ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/10, Nam nổi cơn ghen tuông vì cho rằng bà H. ngoại tình nên liền đánh nhiều cái vào người làm bà H. té ngã, va vào giá võng gây thương tích nặng. Nam chở bà H. đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Sau khi được sơ cứu vết thương thì Nam chở bà H. về nhà. Trên đường về, cả 2 ghé nhà dì ruột của Nam để chơi.

Mẹ già xót xa khi con gái và cháu ngoại 8 tuổi bị gã 'chồng hờ' đánh đập dã man, phải trốn chạy về quê - Ảnh 1
Võ Văn Nam lấy lời khai tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Lao động

Tại đây, Nam gặp bé V. (SN 2014, là con gái riêng của bà H.). Do Nam còn bực tức chuyện ghen tuông nên đã lấy móc treo quần áo đánh nhiều cái vào người của bà H. và bé V. gây thương tích.

Không dừng lại ở đó, sau khi đưa bà H. và bé V. về nhà, Nam tiếp tục dùng móc treo quần áo đánh và dùng kéo xởn tóc bà H. Không chịu được sự đánh đập của Nam, bà H. đã dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích nên mẹ của bà H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan công an.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của bà H. là 16%.

Mẹ già xót xa khi con gái và cháu ngoại 8 tuổi bị gã 'chồng hờ' đánh đập dã man, phải trốn chạy về quê - Ảnh 2
Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của bà H. là 16% - Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ với Vietnamnet, bà Mai Thanh Thúy (60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết, con gái bà là chị Nguyễn Minh H. cùng cháu ngoại 8 tuổi đã phải bỏ trốn về quê sau khi bị “chồng hờ” Võ Văn N. đánh đập.

“Đây không phải là lần đầu N. đánh con tôi, nhưng lần này là nặng nhất. Ngày hai mẹ con nó bắt xe ôm chạy trốn về nhà, trên mặt và người H. đầy vết thương. Tôi phải đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Không những con gái mà cháu ngoại cũng bị đánh, thực sự rất xót xa” - bà Thúy tâm sự.

Theo chị Nguyễn Minh H., khoảng 10 năm trước, chị quen với người đàn ông lạ mặt và có bầu nhưng bị người này ruồng bỏ. Quyết sinh con rồi gửi ông bà ngoại chăm, chị H. tha hương kiếm sống.

Tới năm 2022, thông qua người thân, chị H. quen biết N. Qua thời gian tìm hiểu, chị dọn về sống chung với N. như vợ chồng, thỉnh thoảng đón con gái lên chơi.

“Quãng thời gian đầu, N. rất thương yêu 2 mẹ con tôi. Tuy nhiên, khoảng nửa năm gần đây, N. thường xuyên nhậu say, ghen tuông, nghi ngờ tôi ngoại tình nên ra tay đánh đập. Lần nặng nhất tôi bị gãy xương sườn số 7” - chị H. nói và cho biết, vì thương “chồng hờ”, chị H. không tố cáo sự việc đến công an mà về nhà mẹ ruột dưỡng thương. 

Mẹ già xót xa khi con gái và cháu ngoại 8 tuổi bị gã 'chồng hờ' đánh đập dã man, phải trốn chạy về quê - Ảnh 3
Võ Văn N. đánh con gái chị H. thương tích đầy mình - Ảnh: Vietnamnet

Đỉnh điểm, ngày 6/10, N. mua rượu ngồi nhậu một mình rồi kêu chị H. đưa tiền đi mua thuốc lá. Cho rằng chị H. “giấu tiền nuôi trai”, N. đánh đập chị H.

Chị H. kể, mới đầu N. đánh bằng tay, sau đó dùng cán chổi, cây móc quần áo, bắt chị nằm sấp xuống rồi quất liên tiếp. Quá đau đớn, chị bỏ chạy thì bị người đàn ông vũ phu tiếp tục đuổi theo đánh, làm ngã rách vùng mặt.

“Tôi được N. đưa đi xử lý vết thương. Thế nhưng, tối cùng ngày, N. tiếp tục đánh tôi. Ngay đêm đó, tôi gom quần áo dẫn theo con gái trốn sau nhà hàng xóm. Đến sáng hôm sau đón xe ôm trốn về nhà mẹ đẻ” - chị H. xót xa chia sẻ.

Sự việc của chị H. được người khác quay clip đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

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Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra hành vi đánh đập hai mẹ con ‘vợ hờ’ gây thương tích.

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