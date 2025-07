Ngày 8/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới mương nước.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 23h ngày 7/7, anh Đ.N.Y. (35 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú ấp Phú Hưng, phường Thuận An, TPHCM) mang theo bình điện và bộ dụng cụ chích cá đi chích cá ở mương nước trước nhà trên đường An Sơn 10, phường Thuận An.

Khoảng 2 giờ sau, người mẹ của anh Y. không thấy con trai về và đã đi tìm.

Tại khu vực mương nước, người phụ nữ phát hiện chiếc đèn anh Y. sử dụng vẫn còn sáng và nổi trên mặt nước. Nghi có chuyện, người phụ nữ hô hoán nhờ người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Người dân đã lội xuống mương và tìm thấy thi thể anh Y., trên lưng nạn nhân vẫn còn mang chiếc bình điện.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một vụ việc tương tự xảy ra vào chiều ngày 8/7, 3 bé trai (hai bé 7 tuổi và một bé 3 tuổi) rủ nhau ra hồ Ea Kar chơi. Khi đến khu vực hồ, bé trai 3 tuổi ngồi trên bờ, còn 2 bé 7 tuổi xuống hồ chơi

Đến tối cùng ngày, người nhà không thấy 3 bé về nên ra hồ tìm kiếm. Khi đến nơi mọi người thấy cháu nhỏ 3 tuổi đang ngồi trên bờ.

Khi xuống mép hồ, người nhà phát hiện 2 đôi dép cùng quần áo của 2 nạn nhân. Lúc này, người nhà đã hô hoán người dân, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công an địa phương huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến 22h50, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trẻ ở phía bên kia bờ hồ (so với vị trí phát hiện quần áo).

