Theo tohong tin từ báo Người Lao Động, Công ty MT Entertainment (Công ty TNHH dịch vụ và giải trí Mỹ Tâm) của ca sĩ Mỹ Tâm đăng bài tưởng nhớ trên fanpage: "Cảm ơn anh Đức Dũng vì sự đồng hành và cống hiến của anh trong các liveshow, sự kiện của Mỹ Tâm và MTE trong suốt mười mấy năm qua. Vô cùng thương tiếc, mong anh và gia đình an nghỉ!".

Đạo diễn Thái Huân bàng hoàng: "Dũng ơi! Anh phải thật cố gắng bình tĩnh đè nén cảm xúc để có thể viết ra đôi dòng với em... Anh em mình có quá nhiều kỷ niệm... 1/4 thế kỷ đã qua... những ngày đầu em vào Sài Gòn, Bé La giới thiệu với anh để tìm kiếm cơ hội cho em... rồi sau đó em đồng hành cùng với các anh trong công ty... những ngày đầu bỡ ngỡ công việc... nhưng bằng sự cố gắng và chịu khó em đã phấn đấu trở thành 1 người làm nghề có tâm và "đa zi năng", mỗi vai trò anh thích gọi em bằng một cái tên: khi Đức Dũng, lúc Dũng Phạm, rồi thêm Dũng Dony nữa... tình cảm anh em mình dành cho nhau, đối với nhau vượt ngoài quan hệ thông thường, mà là tình thân của anh em ruột thịt trong nhà.

Anh em ta chinh chiến nhiều nơi trong Nam, ngoài Bắc... đến cả trời Tây... gắn bó cùng nhau qua bao thời điểm thăng trầm... gia đình con cái tụi mình cũng thân thiết nhau... Dũng ơi anh em mình có quá nhiều ân tình và kỷ niệm... anh còn chưa cảm ơn em vừa mới gánh dùm anh lễ tổng kết năm học, rồi còn thiết kế, in ấn cái nhãn sản phẩm "khởi nghiệp" của anh... và chờ ngày mấy anh em ta "cụng" ly... "vậy mà" cuộc nói chuyện điện thoại và tin nhắn chiều hôm kia lại là lần cuối cùng...

Em vừa bước qua tuổi 41, với nhiều khát khao và cơ hội thăng tiến sự nghiệp trước mắt... "Vậy mà"... Sao số phận lại quá nghiệt ngã với em và gia đình đến thế???"…

Hiện trường vụ cháy thương tâm

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Long (Jundat Photographer) cũng đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp. "Yên nghỉ nhé Dũng. Nghe tin bàng hoàng quá. 100% show của Tâm chúng ta đều gặp nhau ở đó và lúc nào cũng là một nụ cười hết cỡ. Sau này ra sân khấu không còn bạn nữa, chả biết có ai sẽ lại đón mình bằng một nụ cười như vậy nữa. Sẽ luôn nhớ bạn. Bạn đã sống trọn vẹn hành trình của mình ở chặng đường này, nghỉ ngơi xíu xong bạn lại đi một hành trình đẹp tuyệt nữa nhé", anh viết.

Ca sĩ Hồng Nhung bàng hoàng: "Trời ơi". Đạo diễn Mai Thắm chia sẻ "Quá bàng hoàng và đau xót. Sáng đọc tin cháy cư xá Độc Lập, 8 người tử vong. Đến trưa thì mới biết hết 4 nạn nhân trong đó là gia đình một người em đồng nghiệp của mình. Người đã chụp cho mình và con gái bộ ảnh đầu đời khi con vừa thôi nôi.Giặc lửa quá nguy hiểm, gây ra những mất mát thương tâm không thể tả hết bằng lời. Đau lòng quá Đức Dũng ơi. Vĩnh biệt hai em và các con".

Nhiều nghệ sĩ như MC Thành Trung, diễn viên Kha Ly và nhiều khán giả để lại bình luận thương tiếc.

Trước đó, theo thông tin từ An ninh TV, vào lúc 21h54 ngày 6/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư Độc Lập; ngày lập tức triển khai nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, CNCH.

Chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Đám cháy được dập tắt lúc 22h10 cùng ngày, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người ra ngoài an toàn tuy nhiên 8 người đã thiệt mạng, một phần diện tích căn hộ cùng nhiều phương tiện, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.

Các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời cùng các ban ngành hỗ trợ khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.