Mâu thuẫn mua bán, người đàn ông cầm dao đâm khiến mẹ tử vong, con trai bị thương nặng

Đời sống 16/06/2023 16:53

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình mua bán bò, Lê Hữu Thuận đã cầm dao đâm nhiều nhát vào hai mẹ con chị H. khiến chị H. tử vong tại chỗ, người con trai bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều ngày 16/06, thông tin từ UBND xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h05 ngày 16/06, chị Lê Thị H. (SN 1987, ngụ ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đi xe máy chở theo con trai là Lê Tế H. (SN 2007) và cháu Nguyễn Thọ P. (SN 2008) đến nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1964, ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn) để trao đổi việc mua bán bò.

 

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Hiện trường xảy vụ án mạng khiến người mẹ tử vong, con trai bị thương - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong quá trình trao đổi, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lê Hữu Thuận đã cầm dao đâm nhiều nhát vào hai mẹ con chị Lê Thị H.

Hậu quả đã khiến chị H. tử vong tại chỗ, còn người con trai bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá điều trị.   

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và bắt giữ Lê Hữu Thuận để điều tra làm rõ.  

Cách đây không lâu, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra một vụ án mạng tương tự. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt ông Phạm Minh Lưu (51 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây C, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) vì có hành vi đâm vợ dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào tối 10/5, ông Lưu đi ăn giỗ về, muốn vợ là bà N.T.H (41 tuổi) qua ngủ chung giường. Lúc này, bà H. đang ngủ với con gái nên không đồng ý. Bực tức, ông Lưu xuống bếp lấy con dao (dài khoảng 30 cm) đe dọa, nên bà H. đồng ý qua ngủ chung.

Khi bà H. nằm trên giường, cả 2 vợ chồng xảy mâu thuẫn dẫn đến giằng co, ông Lưu lấy con dao đâm 3 nhát vào đùi bà H. làm đứt động mạch, dẫn đến mất máu nhiều, tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Trương Quang Trọng phối hợp Công an TP.Quảng Ngãi và Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xác minh, điều tra và truy tìm ông Lưu. Đến ngày 11/5, Phòng CSHS đã bắt giữ ông Lưu để điều tra làm rõ vụ việc.

 

 

Cha dùng dao đâm nhiều nhát khiến con trai tử vong

Cha dùng dao đâm nhiều nhát khiến con trai tử vong

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