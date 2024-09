Ngay sau khi phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương, người dân đã trình báo đến công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng 2-9, người dân đi trên đường 36m trong Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An) phát hiện tại khu vực mương nước cạnh có 1 thi thể người đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.

Vụ việc được người dân báo đến công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở huyện Đức Hòa (Long An). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng xác minh danh tính nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần có vệt bánh xe kéo dài từ đường 36m xuống dưới mé kênh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, cũng tại địa bàn tỉnh Long An, người dân cũng phát hiện người ông Trương Tấn T. (50 tuổi, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) tử vong nằm dưới mương nước gần nhà. Cụ thể theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 22/4, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) phối hợp đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Trương Tấn T. (50 tuổi, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) dưới mương nước tại xã Bình An.

Hiện trường phát hiện thi thể ông Trương Tấn T. (50 tuổi, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) dưới mương nước tại xã Bình An. Ảnh: Báo Dân Việt.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Huy Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Bình An) chạy xe máy ngang qua khu vực áp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa phát hiện thi thể nằm dưới kênh đường ấp chiến lược. Nghe tri hô nhiều người chạy đến xác định nạn nhân là đàn ông nên báo công an.

