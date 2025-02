Ngày 7/2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lấy xe máy bỏ chạy từ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM sang Long An rồi dùng dao tự sát.