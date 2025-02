Ngày 7/2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lấy xe máy bỏ chạy từ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM sang Long An rồi dùng dao tự sát.

Theo thông tin từ báo Long An, ngày 7/02, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, Công an huyện đang phối hợp cơ quan chức năng TP.HCM xác minh, điều tra vụ việc một đối tượng cướp tài sản tại TP.HCM và chạy trốn qua địa phận huyện Đức Hòa, sau đó dùng dao tự đâm vào bụng Cụ thể, trưa 6/2, một đối tượng nam có biểu hiện bất thường đột nhập vào căn nhà gần đường Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trong nhà có chiếc xe gắn máy có gắn sẵn chìa khóa, đối tượng dẫn ra ngoài thì bị người dân phát hiện truy hô và báo với Công an. Đối tượng tự dùng dao đâm vào bụng - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đối tượng rút hung khí tấn công những người ngăn cản rồi nổ máy tháo chạy về hướng huyện Đức Hòa, Long An. Lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi, đối tượng điều khiển xe trên tỉnh lộ 8, đến cầu Thầy Cai thì rẽ vào đường Tam Tân. Chạy được vài trăm mét, đối tượng bỏ xe máy nhảy xuống đoạn sông rộng hơn 20m rồi bơi qua bờ bên kia (thuộc huyện Đức Hòa, Long An). Rất nhiều người đuổi theo phía sau đối tượng nên khi đến khu vực bãi đất trống, đối tượng sử dụng hung khí tự đâm nhiều nhát vào người mình. Lực lượng chức năng đã tiếp cận đối tượng, tước hung khí và chuyển tên trộm vào bệnh viện cấp cứu. Đối tượng nằm gục xuống đất sau khi tự sát - Ảnh: Báo Long An Do đối tượng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch nên Công an huyện Củ Chi chưa lấy được lời khai.