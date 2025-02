Biến chứng tiêm filler trong dịp Tết: Nữ sinh 14 tuổi suýt mù, cô gái 29 tuổi mắt lồi, mù vĩnh viễn

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cô bị tắc hệ mạch mắt và động mạch trung tâm võng mạc, khiến dây thần kinh thị giác tổn thương nghiêm trọng. Dù đã được can thiệp kịp thời để kiểm soát tình trạng, nhưng mắt trái của cô không thể phục hồi thị lực.

Cô gái trẻ bị mất thị lực vĩnh viễn mắt trái sau khi tiêm filler tại nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Dựa vào lời kể của người bệnh, sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội về phương pháp nâng mũi bằng filler, cô đã tự tiêm tại nhà mà không có bất kỳ hiểu biết nào về y khoa. Trong quá trình tiêm, cảm giác đau buốt xuất hiện nhưng cô cho rằng đó là hiện tượng bình thường và tiếp tục thực hiện. Ngay sau đó, cô cảm thấy chóng mặt, choáng váng, nhìn đôi và thị lực mờ dần. Gia đình lập tức đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết đây là một trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Việc tự ý tiêm filler không rõ nguồn gốc vào vùng mạch máu có kết nối với mạch máu não đã gây tắc động mạch, dẫn đến triệu chứng nhìn mờ, nhìn đôi. Nếu nặng hơn, có thể gây hẹp hoặc tắc động mạch trung tâm võng mạc, dẫn đến mất thị lực hoàn toàn.

Ngay khi tiếp nhận, nữ sinh được can thiệp bằng kỹ thuật thông mạch hiện đại nhằm khơi thông mạch máu bị tắc nghẽn, phục hồi tuần hoàn máu để cứu vãn thị lực. May mắn, sau quá trình điều trị khẩn cấp, thị lực của cô đã dần được cải thiện.



Tình trạng tổn thương mắt của cô gái rất nghiêm trọng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội được mẹ đưa đến Bệnh viện Việt Đức hôm 15/1, trong tình trạng mắt trái suy giảm thị lực nặng, mi mắt sưng nề, sụp mi, kèm theo bầm tím vùng trán và sống mũi.

Cô bé kể, do xem quảng cáo từ mạng xã hội và tìm hiểu về nâng mũi bằng tiêm filler nhanh và đơn giản nên đã tự tiêm tại nhà mà không có bất kỳ hiểu biết nào về quy trình y khoa an toàn. Trong lúc tiêm, có cảm giác đau buốt nhưng người bệnh cho rằng đó là cảm giác bình thường nên tiếp tục tiêm. Sau đó, người bệnh xây xẩm, choáng váng, nhìn đôi, nhìn mờ. Người nhà chuyển nữ sinh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

Cô bé 14 tuổi suýt mù mắt sau khi tự tiêm filler vào vùng mũi làm đẹp - Ảnh: Báo Dân trí

PGS Hà cho biết, đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất gặp biến chứng khi tiêm filler tại nhà mà bác sĩ gặp. Cô gái này đã tiêm chất filler từ các mạch máu ở ngoài thông với mạch máu não gây ra tắc động mạch não dẫn tới choáng với triệu chứng nhìn mờ, nhìn đôi. Nặng hơn làm hẹp, tắc động mạch trung tâm võng mạc dẫn tới giảm thậm chí mất thị lực hoàn toàn.

"Chúng tôi đã khẩn cấp can thiệp cho người bệnh bằng kỹ thuật thông mạch, một trong những kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Kỹ thuật này sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm thông mạch máu bị tắc nghẽn, phục hồi lưu thông máu, cứu vãn thị lực và ngăn ngừa tổn thương con ngươi người bệnh. May mắn, sau khi được can thiệp mạch khẩn cấp, thị lực của nữ sinh đã dần phục hồi", PGS Hà thông tin.