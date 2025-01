Vào đêm 31/12/2024, tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện Đoàn Mai Khanh (30 tuổi), trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc đang kéo thi thể mẹ ruột ra bờ sông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Đoàn Mai Khanh (30 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Khanh được xác định là đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Đại Thắng vào đêm cuối cùng năm 2024.

Thi thể bà Hoa được Khanh cuốn trong tấm vải nhung - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Cụ thể, lúc 22h ngày 31/12/2024, tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, người dân phát hiện đối tượng Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú ở địa chỉ trên) đang kéo thi thể bà Mai Thị Bích Hoa (SN 1968, là mẹ của Khanh) ra bờ sông Thu Bồn, có dấu hiệu phi tang nên trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Đại Thắng, Công an huyện Đại Lộc cùng Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng Khanh về trụ sở và điều tra vụ việc.

Đối tượng Đoàn Mai Khanh khi bị bắt giữ - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, qua làm việc, Khanh khai nhận lúc 7h sáng cùng ngày, đối tượng dùng dao Thái Lan đâm khiến bà Hoa tử vong tại chỗ. Sau đó, chờ đến tối muộn cùng ngày, Khanh kéo thi thể mẹ ra sông để phi tang.

Trong lúc đang tiếp tục thực hiện hành vi mất nhân tính, Khanh bị phát hiện nên để thi thể mẹ ruột lại trên đường.

“Đối tượng Khanh không phải bị ngáo đá. Nguyên nhân ban đầu là do y tức mẹ mình nấu ăn không tốt, không đúng theo yêu cầu nên tức giận rồi ra tay sát hại mẹ ruột”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

