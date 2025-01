Theo đó, vào khoảng 8h ngày 15/1, Công an phường Phả Lại và Công an TP. Chí Linh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xảy ra tại cây xăng Xuân Căn (phường Phả Lại).

Theo thông tin từ Báo An ninh thủ đô, vào sáng ngày 15/1, tại cây xăng trên địa bàn TP. Chí Linh (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khi một nam thanh niên đang đổ xăng bất ngờ bị đối tượng cầm dao đâm tử vong trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Chí Linh, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và công an sở tại nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh thông tin.