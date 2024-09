Vụ việc xảy ra vào trưa 16.9.2024 tại nhóm trẻ tư thục H.M do bà N.T.K (sinh năm 1965) làm chủ cơ sở.

Theo thông tin trên báo Lao Động, ngày 18.9, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang xác minh, làm rõ vụ tố "bảo mẫu đánh, đá trẻ nhỏ" tại nhà trẻ tư thục trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh một em nhỏ với vết bầm tím trên cơ thể và 3 đoạn clip camera cảnh quay tại một cơ sở giữ trẻ, có 2 người phụ nữ đang có hành động như đánh mạnh vào lưng, lấy gối đè lên đầu, ẵm quăng xuống nệm... với các em nhỏ. Vị trí này được cho là tại nhà trẻ tư thục H.M tại khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước thông tin trên, Công an thị trấn Ma Lâm đã mời các bên liên quan lên cơ quan công an để làm việc. Qua làm việc, bước đầu xác định, vụ việc xảy ra vào trưa 16.9.2024 tại nhóm trẻ tư thục H.M do bà N.T.K (sinh năm 1965) làm chủ cơ sở.

Sáng 18.9 tại nhà trẻ trên là khung cảnh đóng cửa im lìm khác mọi ngày. Ảnh: Báo Lao Đông.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, đã chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ vụ việc. Ghi nhận sáng 18.9 tại nhà trẻ trên là khung cảnh đóng cửa im lìm khác mọi ngày.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM xảy ra vụ bạo hành gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Cụ thể, theo VietNamNet đưa tin, sáng 4/9, Công an quận 12 phối hợp cùng các ngành đoàn thể và phường Trung Mỹ Tây vào cuộc xác minh thông tin bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng.

Mái ấm Hoa Hồng kiêm khách sạn cùng tên, nằm ở đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ. Nơi đây được cho là nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi, ngoài ra được giới thiệu là địa điểm cưu mang mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa.

