Bia rất giàu protein có khả năng thu hút, hấp dẫn cực mạnh đối với gián. Do đó, khi ngửi thấy mùi bia, gián sẽ tự chui vào lon và rơi xuống đáy mà không thể bò ra được.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đặt lon bia uống dở ở một góc nhỏ trong nhà, đặc biệt là những nơi ẩm ướt mà gián thường làm tổ qua 1 đến 2 đêm. Đến khi cắt lon bia ra, bạn sẽ bất ngờ khi nhìn vào trong.

Thực hiện theo cách này khoảng 1 tuần, gián trong nhà sẽ được diệt sạch chẳng còn một con cực kỳ dễ dàng.

Ngoài bia, bạn có thể dùng baking soda, đường hoặc dầu thực vật để thay thế. Cách này vẫn giúp bạn tiêu diệt lũ gián một cách nhanh chóng.