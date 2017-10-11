Lấy lon bia uống dở làm theo cách này, mẹo hay giúp diệt sạch gián trong nhà chỉ sau 1 đêm

Đời sống 11/10/2017 11:13

Cách làm bẫy gián "một phát chết trăm" từ lon bia dưới đây sẽ giúp bạn trừ khử lũ gián cứng đầu trong nhà chỉ sau 1 đêm.

Các loại côn trùng như gián, muỗi, kiến, ruồi… khiến sinh hoạt trong gia đình vô cùng phiền toái. Hơn nữa, chúng lại rất “cứng đầu” và khó trị.

Nếu bạn đang lo lắng về các hóa chất độc hại trong thuốc xịt côn trùng, hãy tự chế cho mình chiếc bẫy gián từ lon bia theo cách dưới đây, kết quả sau 1 đêm sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Lấy lon bia uống dở làm theo cách này, mẹo hay giúp diệt sạch gián trong nhà chỉ sau 1 đêm - Ảnh 1
Gián rất dễ bị thu hút bởi bia, đường, dầu thực vật - Ảnh: Internet

Bia rất giàu protein có khả năng thu hút, hấp dẫn cực mạnh đối với gián. Do đó, khi ngửi thấy mùi bia, gián sẽ tự chui vào lon và rơi xuống đáy mà không thể bò ra được.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần đặt lon bia uống dở ở một góc nhỏ trong nhà, đặc biệt là những nơi ẩm ướt mà gián thường làm tổ qua 1 đến 2 đêm. Đến khi cắt lon bia ra, bạn sẽ bất ngờ khi nhìn vào trong.

 

Thực hiện theo cách này khoảng 1 tuần, gián trong nhà sẽ được diệt sạch chẳng còn một con cực kỳ dễ dàng.

Lấy lon bia uống dở làm theo cách này, mẹo hay giúp diệt sạch gián trong nhà chỉ sau 1 đêm - Ảnh 2
Đặt lon bia ở những nơi ẩm ướt, gián sẽ tự chui vào trong và không thoát ra được - Ảnh: Internet

Lấy lon bia uống dở làm theo cách này, mẹo hay giúp diệt sạch gián trong nhà chỉ sau 1 đêm - Ảnh 3
Thành quả mà bẫy gián từ lon bia mang lại sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

Ngoài bia, bạn có thể dùng baking soda, đường hoặc dầu thực vật để thay thế. Cách này vẫn giúp bạn tiêu diệt lũ gián một cách nhanh chóng.

Lấy lon bia uống dở làm theo cách này, mẹo hay giúp diệt sạch gián trong nhà chỉ sau 1 đêm - Ảnh 4
Ngoài lon bia, bạn có thể tận dụng chai thủy tinh hoặc chai nhựa có miệng nhỏ để làm bẫy gián - Ảnh: Internet

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