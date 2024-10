Lạng Sơn: Đang cháy rất lớn tại xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

Theo thông tin từ báo Giao Thông : Công an TP Lạng Sơn cho biết, đầu giờ sáng nay, đơn vị nhận được thông tin xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn xảy ra cháy lớn.

Cột khói đen bốc cao kinh hoàng (Ảnh: Báo Giao Thông)

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Lạng Sơn và Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy ngày một lan rộng, khó kiểm soát, toàn bộ xưởng sản xuất xe đạp, xe máy điện của công ty gần như đã bị ngọn lửa bao trùm.

Theo thông tin từ báo Lạng Sơn: Ngay khi xảy ra cháy, công nhân đã được sơ tán ra ngoài an toàn nên không thiệt hại về người. Hiện nay các tuyến đường ra vào khu vực cháy đã được phong tỏa để phục vụ cho các phương tiện chữa cháy.