Khuyến mãi mua 2 tặng 1 tại Newdays Vincom Phan Văn Trị

Đời sống 05/04/2016 08:27

NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị đang có chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn trong những ngày đầu tháng 4/2016 này.

Khuyến mãi mua 2 tặng 1 tại Newdays Vincom Phan Văn Trị - Ảnh 1

Theo đó, từ ngày 1/4, khi mua 2 ly nước tặng 1 phần bánh bất kỳ tại NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị

*Không áp dụng cho Menu Cafe và các chương trình khuyến mãi khác

Quá hấp dẫn phải không cả nhà, đến Newdays Vincom Phan Văn Trị tận hưởng khuyến mãi nào

Nhanh chân nhé cả nhà, số lượng bánh chỉ có hạn

Thời gian khuyến mãi

Áp dụng khuyến mãi từ 1/4 – 10/4 (hoặc sẽ ngưng chương trình vì hết bánh)

Địa điểm khuyến mãi

NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị 12 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

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Từ khóa:   ẩm thực tin khuyến mãi

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