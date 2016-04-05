Khuyến mãi mua 2 tặng 1 tại Newdays Vincom Phan Văn Trị

*Không áp dụng cho Menu Cafe và các chương trình khuyến mãi khác

Theo đó, từ ngày 1/4, khi mua 2 ly nước tặng 1 phần bánh bất kỳ tại

Quá hấp dẫn phải không cả nhà, đến Newdays Vincom Phan Văn Trị tận hưởng khuyến mãi nào

Nhanh chân nhé cả nhà, số lượng bánh chỉ có hạn