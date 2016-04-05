Khuyến mãi mua 2 tặng 1 tại Newdays Vincom Phan Văn Trị

NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị đang có chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn trong những ngày đầu tháng 4/2016 này.
Theo đó, từ ngày 1/4, khi mua 2 ly nước tặng 1 phần bánh bất kỳ tại NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị
*Không áp dụng cho Menu Cafe và các chương trình khuyến mãi khác
Quá hấp dẫn phải không cả nhà, đến Newdays Vincom Phan Văn Trị tận hưởng khuyến mãi nào
Nhanh chân nhé cả nhà, số lượng bánh chỉ có hạn
Thời gian khuyến mãi
Áp dụng khuyến mãi từ 1/4 – 10/4 (hoặc sẽ ngưng chương trình vì hết bánh)
Địa điểm khuyến mãi
NEWDAYS Vincom Phan Văn Trị 12 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. HCM