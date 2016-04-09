Khuyến mãi hàng hiệu Vstyle’s Private Sale TPHCM – giảm giá đến 80%

Đón đầu mùa hè rực rỡ cùng những ngày lễ liên tục với những cuộc vui bất tận, VSTYLE’S PRIVATE SALE chính là “quả bom tấn” đầu tiên và chấn động nhất để khởi động mùa hè năm nay. “Bom tấn” sẽ “phát nổ” trong 2 ngày duy nhất 9&10/4/2016 (9AM – 9PM) tại thánh đường shopping Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q.1.

Tại sao hàng trăm ngàn tín đồ shopping chính chuyên đã từng và sẽ còn chọn VSTYLE’S PRIVATE SALE? Đơn giản vì VSTYLE’S PRIVATE SALE là “Nhà tiên phong không đối thủ” với: – Dàn kiêu binh 200 đồng minh thân thiết, là 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa và phụ kiện quyền lực thế giới với muôn vàn tên tuổi huyền thoại đã chạm vào tim tín đồ shopping hàng nhiều thập kỷ qua. Họ là Shiseido, Clé de Peau Beauté, O HUI, Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown, Guerlain, L’Occitane, Sisley Paris, Clarins, BVL, CK, Yves Rocher, Menard, Elizabeth Arden, Naris, TheFaceShop, Salvato Ferragamo, Versace, Dolce&Gabbana, Givenchy, Alexander McQueen, Valentino, Gucci, Dior, Chopard, Mont Blanc, Emporio Armani, Police, Fendy, Nike, Adidas, Furla, Geox, FitFlop, Marc Jacobs, Michael Kors, DKNY, Timex, Diesel, Fossil,…

– Một cuộc “hạ mình tập thể” của 200 thương hiệu uy lực với quyết định vô tiền khoáng hậu: Đồng lòng giảm 40%-80% cho 200 triệu món hàng hiệu chính hãng thượng hạng. – Một cơn mưa quà tặng mang lực hút khó cưỡng trị giá lên đến 5 tỷ đồng dành tặng cho các tín đồ shopping tại sự kiện.

Chương trình vào cửa tự do, nhưng nếu đăng kí TẠI: http://privatesale.vstyle.vn bạn sẽ được: Tặng ngay voucher mua sắm tại sự kiện trị giá 500,000VNĐ Tặng ngay vòng quay may mắn dưới hình thức cộng dồn hoá đơn mua hàng (3 triệu đồng – 01 vòng quay, 6 triệu đồng – 02 vòng quay, 9 triệu đồng – 03 vòng quay,…), mỗi vòng quay là 100% cơ hội trúng thưởng Tặng ngay quà tặng đặc biệt dành cho 5,000 khách hàng đầu tiên đăng kí tham gia sự kiện online. CHƯA DỪNG Ở ĐÓ! “Bom tấn mùa hè” VSTYLE’S PRIVATE SALE năm nay còn tung ra chương trình CRAZY MIDNIGHT, kéo dài từ 8:30PM – 11:30PM trong 01 đêm duy nhất 09/04/2016. Tham gia CRAZY MIDNIGHT này, bạn sẽ được: Giảm thêm 10% trên hoá đơn cuối cùng từ hàng trăm thương hiệu cao cấp (nhận thông tin các thương hiệu giảm thêm 10% tại quầy lễ tân của sự kiện) Nhân đôi quyền lợi tại vòng quay may mắn với 100% cơ hội trúng thưởng Nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi đi cùng 01 người bạn trong khung giờ “Crazy Midnight” Nhận ngay quà tặng đặc biệt từ rất nhiều gian hàng tham gia chương trình “Crazy Midnight” Cơ hội trúng rất nhiều giải thưởng giá trị trong chương trình Lucky Draw dành riêng cho chương trình “Crazy Midnight”. Bạn đã thấy cháy bỏng với đam mê săn hàng hiệu giá chạm đáy chưa? Vậy hãy cùng nín thở chờ đợi nhé! Thời gian khuyến mãi Khuyến mãi diễn ra 9&10/4/2016 (9AM – 9PM) Địa điểm khuyến mãi Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q.1

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