Khuyến mãi Clearance duy nhất trong năm - giảm giá đến 50% thời trang ShooZ

Siêu khuyến mãi của cửa hàng đa thương hiệu ShooZ trong những ngày đầu tháng 4/2016 này. Theo đó, từ ngày 1/4, thời trang giày dép ShooZ giảm giá lên đến 50% cho tất cả các mặt hàng trong ShooZ.
Nhanh chân đến các địa điểm khuyến mãi sau để nhận được ưu đãi nhé vì khuyến mãi chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi đó.
Thời gian khuyến mãi
Khuyến mãi kéo dài đến ngày 3/4/2016
Địa điểm khuyến mãi
Khuyến mãi áp dụng tại các chi nhánh thời trang ShooZ trên toàn quốc.
ShooZ Hồ Chí Minh:
- ShooZ Crescent Mall, Tầng 2, số 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7
- ShooZ Vincom B, tầng B2, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
ShooZ Hà Nội:
- ShooZ The Garden Shopping Mall, Tầng trệt, The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.
- ShooZ TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, Tầng 2, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa