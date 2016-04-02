Khuyến mãi Clearance duy nhất trong năm - giảm giá đến 50% thời trang ShooZ

Đời sống 02/04/2016 14:46

Siêu khuyến mãi của cửa hàng đa thương hiệu ShooZ trong những ngày đầu tháng 4/2016 này. Theo đó, từ ngày 1/4, thời trang giày dép ShooZ giảm giá lên đến 50% cho tất cả các mặt hàng trong ShooZ.

Khuyến mãi Clearance duy nhất trong năm - giảm giá đến 50% thời trang ShooZ - Ảnh 1

Nhanh chân đến các địa điểm khuyến mãi sau để nhận được ưu đãi nhé vì khuyến mãi chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi đó.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi kéo dài đến ngày 3/4/2016

Địa điểm khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng tại các chi nhánh thời trang ShooZ trên toàn quốc.

ShooZ Hồ Chí Minh:

  • ShooZ Crescent Mall, Tầng 2, số 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7
  • ShooZ Vincom B, tầng B2, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1

ShooZ Hà Nội:

  • ShooZ The Garden Shopping Mall, Tầng trệt, The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.
  • ShooZ TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, Tầng 2, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa

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