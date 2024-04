Không kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm 3 tháng tù, chính thức tuyên mức án 2 năm 9 tháng tù

Hội đồng xét xử đánh giá ông Đặng Anh Quân có vai trò giúp sức tích cực, còn các bị cáo Nhi, Tân, Hà có vai trò hạn chế hơn. Hành vi của các bị cáo làm náo loạn mạng xã hội.

Các bị cáo Nhi, Tân, Hà có nộp lại 2 triệu đồng. Bị cáo Quân tại tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi, tỏ ra ăn năn hối hận, tác động gia đình nộp tiền bồi thường. Đây được xem là tình tiết mới.

Đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng mặc dù không có kháng cáo nhưng bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường. Do đó có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trước đó xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng ba năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh này, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 18 tháng tù.

Các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hằng khẳng định việc đã thông qua gia đình và luật sư để thực hiện nghĩa vụ án phí và trách nhiệm dân sự sau khi có bản án sơ thẩm.

Nguyễn Phương Hằng được giảm án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Quân, bà Hằng cho rằng bà là người đã trưởng thành và sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Bà không quen trước với bị cáo Quân mà biết bị cáo Quân thông qua một kênh YouTube. Bà Hằng nói mình đồng cảm với bị cáo Quân do cả hai cùng bị bà Hàn Ni xúc phạm.

Nói về lý do thực hiện hành vi phạm tội, bà Hằng cho rằng trước đó bà cũng là nạn nhân, nhưng vì bị xúc phạm nên nên có hành động như vậy. “Tôi không cập nhật Luật An ninh mạng. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Do tôi ở nước ngoài nhiều” - bà Hằng phân trần.

Bà Hằng cũng cho rằng không hề bàn bạc gì trước với bị cáo Quân trước mỗi buổi livestream. “Bị cáo có trình độ ngang thầy Quân, cùng sở thích ca hát chứ không phải lên xúc phạm người khác… Nói gì thì nói, không ai có thể cản tôi” - bà Hằng nói.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng các bị cáo Nhi, Tân, Hà không đủ điều kiện hưởng án treo theo quy định vì chỉ có một tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các bị cáo này lại có đến hai tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân: Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong những lần livestream trước đây. Ảnh: Báo Lao Động.

Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, hội đồng xét xử cho rằng tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân là có cơ sở nên không chấp nhận kháng cáo của người liên quan.