Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Long An) về tội gây rối trật tự công cộng.

Kha là người cầm súng bắn vào tiệm spa trên đường Trần Phong Sắt, phường 4, TP Tân An, gần 3 tháng trước.

Hà Dương Nhựt Kha, đối tượng cầm súng bắn vào tiệm spa trên đường Trần Phong Sắt, phường 4, TP Tân An. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, bạn gái của một người bạn của Kha có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ của chủ một tiệm Spa ở phường 4, TP Tân An. Tuy không liên quan đến mâu thuẫn nhưng Kha cùng sáu người khác đi đến tiệm Spa để giải quyết.

Theo báo Dân Trí đưa tin trước đó, khoảng 17h ngày 17/3, nhóm 6 thanh niên đi 3 xe máy đến tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân An. Lúc này, hai thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt bước vào tiệm, những người còn lại chờ ở ngoài.

Vừa mở cửa, một người cầm súng bắn đạn cao su chĩa vào trong tiệm và bóp cò, lúc này có 5 nhân viên ngồi bên trong. Được những người đi chung ngăn cản nhưng Kha không chịu dừng lại mà tiếp tục dùng súng bắn thêm ba phát nữa, rất may không ai bị thương tích.

Sau đó, Kha bỏ trốn tại tỉnh Kiên Giang cho đến khi bị công an bắt giữ.

