KHẨN: Biển Đông dậy sóng, nguy cơ hình thành 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới cuối tháng 10, đầu tháng 11

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dự báo xa hơn về thời tiết trên biển, cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến ngày 11/11, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 1,9 cơn; trung bình nhiều năm đổ bộ 0,8 cơn).

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 12 - 18/10, Biển Đông được dự báo ít có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Vì vậy, nếu đúng theo dự báo, khả năng cao bão và áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện trong giai đoạn cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Biển Đông khả năng đón 2 cơn bão cuối tháng 10, đầu tháng 11 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm nay 13/10

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong hôm nay, ngày 13/10/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa rào, trưa chiều hửng nắng. Phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, vài nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

