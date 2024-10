Dự báo thời tiết hôm nay, Chủ nhật 13/10: Thời tiết 2 miền Nam, Bắc trái ngược nhau

Dự báo: trong ngày và đêm 13/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngoài ra, ngày và đêm 13/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hôm nay 13/10, thời tiết Nam Bộ mưa to đến rất to - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong hôm nay, ngày 13/10/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa rào, trưa chiều hửng nắng. Phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, vài nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.