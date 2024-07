Điều tra vụ cô gái bị phụ xe giở trò sàm sỡ trong đêm, trên hành trình đi từ Hà Nội vào Huế

Theo thông tin từ VTC News: Sáng 9/7, lãnh đạo Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, Công an phường An Hoà vừa mời lái và phụ xe của xe khách thuộc nhà xe T.N chạy tuyến Hà Nội - Huế để làm rõ nghi vấn một nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, xe khách kể trên đi từ Hà Nội vào Huế vào lúc 3h sáng khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì nữ hành khách 25 tuổi nghi bị sàm sỡ trên xe. Sau khi nhận được phản ánh thì Công an TP Huế cử lực lượng đón chiếc xe khách kể trên tại địa phận phường An Hoà và mời lái và phụ xe lên làm việc.