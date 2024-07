Trong lúc đang chạy xe máy trên đường, nữ trung tá Công an huyện Hoài n (Bình Định) bị người đàn ông bất ngờ dùng búa đánh vào đầu, gây bể sọ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt: Sáng 9/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Hoài Ân vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nữ trung tá công an huyện này bất ngờ bị người đàn ông tấn công bằng búa, gây bể sọ.

"Đến nay, hồ sơ vụ án vẫn chưa bàn giao cho công an tỉnh", vị này nói.

Lãnh đạo UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) cho biết, Nguyễn Văn Đ. từng bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Năm 2001, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt về tội cướp tài sản, sau đó bị xử phạt 8 năm tù. Năm 2014, TAND huyện Hoài Ân xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo nguồn tin, hành vi của nghi phạm Nguyễn Văn Đ. có dấu hiệu phạm tội giết người.

Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân V.T.A.V bị vỡ nứt sọ và được phẫu thuật ngay sau đó.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên các vết thương vùng đầu của bệnh nhân quá nặng. Bị búa đánh trên 4 cái gây lún và vỡ hộp sọ, hiện chị vẫn hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Trước đó, ngày 8/7, Công an huyện Hoài Ân cho biết đã có báo cáo về việc một Trung tá công an huyện này bị tấn công bằng búa, phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 9h ngày 7/7, Trung tá V.T.A.V. (45 tuổi, cán bộ Công an huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy chạy trên đường thuộc Khu phố Gò Cau (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), bị Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, trú huyện Hoài Ân) chạy xe máy từ phía sau vượt lên, bất ngờ dùng búa đánh vào đầu.

Bị tấn công bất ngờ, Trung tá V. ngã xuống đường, nhưng Đức vẫn tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái vào đầu. Đến khi nạn nhân nằm bất động, Đức mới dừng lại rồi đến Công an huyện Hoài Ân đầu thú.

Hậu quả, Trung tá V. bị chấn thương nặng vùng đầu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

