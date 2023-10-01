Đi tắm biển cùng nhóm bạn, 2 học sinh bị sóng lớn cuốn trôi, hiện chỉ tìm thấy thi thể một em

Đời sống 01/10/2023 19:30

2 em học sinh lớp 9 ở Thừa Thiên Huế không may bị đuối nước khi đi tắm biển cùng nhóm bạn.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, chiều tối 1-10, Trung tá Hồ Xuân Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền (BĐBP Thừa Thiên Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh mất tích.

Đi tắm biển cùng nhóm bạn, 2 học sinh bị sóng lớn cuốn trôi, hiện chỉ tìm thấy thi thể một em - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm học sinh bị đuối nước - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo người dân, khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, có 1 nhóm học sinh lớp 9 đến bãi biển thuộc xã Giang Hải, huyện Phú Lộc để tắm biển và trong lúc tắm thì em NHPT (ở xã Giang Hải) và NVH (ở xã Vinh Mỹ) không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế) đã cử 10 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Đi tắm biển cùng nhóm bạn, 2 học sinh bị sóng lớn cuốn trôi, hiện chỉ tìm thấy thi thể một em - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, tìm kiếm các học sinh bị sóng biển cuốn mất tích - Ảnh: VietNamNet

Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, đến 18h hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy em H. trong tình trạng đã tử vong và tiếp tục tìm kiếm tung tích của học sinh còn lại.

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