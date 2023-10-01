2 em học sinh lớp 9 ở Thừa Thiên Huế không may bị đuối nước khi đi tắm biển cùng nhóm bạn.
- Kinh hoàng cảnh tượng cậu bé 16 tuổi sát hại người phụ nữ rồi tung video lên mạng xã hội
- Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 5 người tử vong: Tang thương bao trùm vùng quê nghèo Bình Thuận
Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, chiều tối 1-10, Trung tá Hồ Xuân Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền (BĐBP Thừa Thiên Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh mất tích.
Theo người dân, khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, có 1 nhóm học sinh lớp 9 đến bãi biển thuộc xã Giang Hải, huyện Phú Lộc để tắm biển và trong lúc tắm thì em NHPT (ở xã Giang Hải) và NVH (ở xã Vinh Mỹ) không may bị đuối nước.
Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế) đã cử 10 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác tìm kiếm, cứu hộ.
Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, đến 18h hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy em H. trong tình trạng đã tử vong và tiếp tục tìm kiếm tung tích của học sinh còn lại.