 “Honda - Luôn vì Bạn 2022, Vững bền bỉ - Ít hao xăng” – chuỗi sự kiện nổi bật trong năm 2022 của Công Ty Honda Việt Nam

Ngày 07/05/2022 – Công ty Honda Việt Nam chính thức khởi động chuỗi sự kiện “Honda – Luôn vì Bạn 2022, Vững bền bỉ - Ít hao xăng” tại TP. Vũng Tàu và tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành phố khác từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022. Với quy mô lớn rộng khắp cả nước, Honda Việt Nam mong muốn tri ân khách hàng đã tin dùng sản phẩm trong suốt thời gian qua.

Cùng chuỗi sự kiện “Honda - Luôn vì Bạn 2022, Vững bền bỉ - Ít hao xăng”, Honda Việt Nam mang đến cho khách hàng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như:

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1996, Honda Việt Nam không ngừng phấn đấu và phát triển trở thành thương hiệu sản xuất và kinh doanh xe máy bền bỉ hàng đầu của thị trường Việt. Honda Việt Nam luôn chú trọng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, lắng nghe và tri ân khách hàng.

Hướng dẫn lái xe an toàn: người tham gia có cơ hội chạy thử các dòng xe của Honda Việt Nam, trải nghiệm một đoạn đường khoảng từ 800m đến 1000m.

Cuộc thi “Lái xe tiết kiệm nhiên liệu”: thử thách lái xe trên đoạn đường 15 km. Người tham gia có mức tiêu hao nhiên liệu ít nhất sẽ được nhận phần quà hấp dẫn.

Cuộc thi “Sút cùng Wave Alpha”: người chơi trải nghiệm cảm giác điều khiển xe Wave Alpha sút bóng vào lưới.

Kiểm tra xe, rửa xe miễn phí

Hàng ngàn quà tặng dành cho khách hàng tham gia như: mũ bảo hiểm Honda chính hãng, áo bóng đá có chữ ký của đội tuyển Việt Nam, ô đi mưa gấp gọn, áo mưa, cùng nhiều phần quà giá trị khác. Ngoài ra, cơ hội nhận phiếu thay dầu chính hãng miễn phí (phiếu được sử dụng tại các HEAD - Cửa hàng bán xe và Dịch vụ do Honda uỷ nhiệm). Hấp dẫn nhất là cơ hội sở hữu một chiếc xe Honda Wave Alpha trong chương trình rút thăm trúng thưởng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập Fanpage Honda Việt Nam để xem được toàn bộ chương trình. Lịch trình dự kiến cho chuỗi sự kiện: “Honda - Luôn vì Bạn 2022, Vững bền bỉ - Ít hao xăng”: