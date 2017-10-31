Hơn 3.200 quà tặng bằng vàng khi gửi tiết kiệm tại VIB

Đời sống 31/10/2017 09:28

Hà Nội ngày 23/10/2017, VIB thông báo triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “ Tin tưởng, sẻ chia, hiện thực ước mơ” dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trên toàn quốc.

Theo đó, chương trình được bắt đầu từ ngày 18/10/2017 đến hết 31/12/2017 với tổng số lượng quà tặng lên đến 3.215 quà tặng, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Quà tặng có giá trị nhất là 1 kg vàng 9999.

Cụ thể, trong thời gian khuyến mãi, khi khách hàng mở mới sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng trở lên bằng VNĐ tại 161 chi nhánh của VIB, khách hàng sẽ nhận được ngay phần quà có giá trị như sau: 2.650 voucher PNJ trị giá 500.000 đồng dành cho khách hàng gửi tiền sớm với số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, 500 nhẫn vàng trị giá 0,5 chỉ vàng PNJ dành cho khách hàng gửi tiền sớm với số tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên.

Hơn 3.200 quà tặng bằng vàng khi gửi tiết kiệm tại VIB - Ảnh 1

Ngoài ra, VIB còn dành 64 giải thưởng 0,5 chỉ vàng PNJ sẽ được trao cho những khách hàng may mắn nhất mỗi ngày thông qua mã số dự thưởng khi mở mới sổ tiết kiệm, hợp đồng tiên gửi có kỳ hạn 1 tháng tại quầy giao dịch. Giải đặc biệt 1kg vàng 9999 cuối chương trình, dành cho cả khách hàng mở sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại quầy giao và khách hàng đang sử dụng tài khoản thanh toán có số dư bình quân tháng trong thời gian khuyến mại từ 5 triệu VNĐ trở lên.

Hơn 3.200 quà tặng bằng vàng khi gửi tiết kiệm tại VIB - Ảnh 2

Hơn 3.200 quà tặng bằng vàng khi gửi tiết kiệm tại VIB - Ảnh 3

Bên cạnh việc nhận được nhiều quà tặng giá trị, khách hàng khi gửi tiết kiệm hoàn toàn an tâm tận hưởng lãi suất tiết kiệm hấp dẫn; chủ động gửi, kiểm tra sổ tiết kiệm, lãi suất qua Internet Banking và ứng dụng di động MyVIB

Theo đại diện của VIB “Với tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam, VIB luôn đặt mục tiêu luôn mang lại giá trị và lợi ích tốt nhất tới khách hàng qua việc nỗ lực hoàn thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.Với chương trình khuyến mại lần này, VIB mong muốn gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã tin tưởng sẻ chia và gắn bó với ngân hàng trong suốt thời gian qua và hy vọng được tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hiện thực ước mơ với những quà tặng giá trị và lãi suất hấp dẫn.”

Kết quả trúng thưởng sẽ được VIB niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại website chính thức của VIB https://vib.com.vn.

Về VIB:

Thành lập năm 1996, ngày nay VIB đã trở thành 1 trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. VIB hiện có 161 chi nhánh/ phòng giao dịch trên toàn quốc cùng với hơn 4,000 cán bộ, phục vụ 1,8 triệu khách hàng cá nhân, gần 40,000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. VIB hiện cũng đang giao dịch với hơn 8,000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia.

VIB được đánh giá là một trong những ngân hàng có chiến lược kinh doanh bền vững, hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch và môi trường làm việc chuyên nghiệp, được các đối tác, tổ chức uy trín trong nước và quốc tế đánh giá cao như: Tổ chức The Banker, thuộc nhóm truyền thông Financial Times có trụ sở tại London; IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới; Tạp chí Global Finance and Banking Review, Vương Quốc Anh.

Mở tài khoản/thẻ ATM miễn phí và nhiều ưu đãi từ ngân hàng VIB

Mở tài khoản/thẻ ATM miễn phí và nhiều ưu đãi từ ngân hàng VIB

Chỉ một cái click chuột, sau khi đăng ký, bạn sẽ có tài khoản ngân hàng trực tuyến (có thể mở kèm thẻ ATM luôn) hoàn toàn miễn phí. VIB cũng đang tặng thêm 200.000đ cho khách hàng đăng ký trong từ nay đến hết 31/12/2016.

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