Theo báo Dân Việt đưa tin, trưa 6/6, thông tin từ Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (Long An), đơn vị này cho biết đã tiếp nhận tin báo của chị Phạm Thị Trúc L. (36 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) bị nhóm 3 phụ nữ vô cớ tấn công làm cho chị hoảng loạn khi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Hiện sự việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý.

Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, theo trình bày của chị L., do quen biết, chị L. đã vay mượn dùm cho Hồ Thị Hồng Thẩm (SN 1990, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) số tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thẩm đã tắt máy, chặn tin nhắn. Vợ chồng chị L. hàng tháng phải đóng lãi cho Thẩm.