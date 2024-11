Vụ án mạng xảy ra vào sáng 5/11, tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, Hòa Bình. Nghi phạm được xác định là người ở xóm lân cận và quen biết với nạn nhân từ trước.

Theo thông tin từ báo Công lý, chiều 5/11, trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, ông Nguyễn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình cho biết: "Hiện nay, công an xã, công an huyện phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, đang truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn".

Theo ông Thưởng, vụ án mạng xảy ra vào sáng nay, nạn nhân là anh Đinh Văn Tuấn sinh năm 1978 (trú xóm Lòn, xã Bình Thanh). Nghi phạm là người xóm bên, nhưng do 2 xóm giáp ranh nên ở gần nhau. Nghi phạm và nạn nhân đã quen biết nhau từ trước.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Giao Thông, nguyên nhân ban đầu được người dân địa phương tường thuật lại như sau: Vào sáng nay, anh Tuấn và nghi phạm có thực hiện giao dịch mua bán cây mương luồng (cây cùng họ tre).

Quá trình này hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó nghi phạm dùng dụng cụ cắt cây tấn công anh Tuấn khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cũng không về nhà khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi bị nghi phạm tấn công bằng dụng cụ cắt cây - Ảnh: Báo Giao Thông

Một người dân địa phương cho biết, nghi phạm tên là Th. là người buôn bán cây có tiếng trong vùng. Bình thường nghi phạm sống rất gần gũi với mọi người. Không hiểu vì sao mà xảy ra cơ sự như vậy.

Cứu học sinh đuối nước đang chới với, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích Người đàn ông tại Quảng Bình bị lũ cuốn mất tích khi lao xuống nước lũ cứu một học sinh đang chới với.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-chuc-canh-sat-rao-riet-truy-tim-nghi-pham-giet-nguoi-roi-bo-tron-707091.html