Chiều 5/11, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 4 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vào khoảng 10h45 ngày 5/11, tại Km21+700 tỉnh lộ 669 (thuộc địa phận thôn 3, xã Đông, huyện Kbang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 em học sinh tử vong.

Cụ thể, xe ô tô khách Vương Tấn Dũng mang BKS 81F-004.68, do ông Nguyễn Bá Cường (SN 1972; trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) điều khiển theo hướng từ An Khê đi Kbang.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với em Đinh Văn Thích (SN 2015; học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Đông) khi em học sinh này băng qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm em Đinh Văn Thích bị tử vong

Hiện, cơ quan chức năng huyện Kbang đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

