Trưởng thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phát loa thông báo, kêu gọi 100 người dân cứu 3 ngư dân bị đánh chìm thuyền khi đang khai thác sò.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h sáng 25/9, một số người dân thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra bờ biển Kỳ Xuân để nhặt ve chai. Trong quá trình nhặt ve chai, người dân nghe tiếng kêu cứu từ ngoài biển vọng vào và sau đó phát hiện có 3 ngư dân đang lênh đênh trên biển. Người dân đã gọi điện thoại báo cho ông Nguyễn Văn Phú (trưởng thôn Lê Lợi) để kêu gọi mọi người ra biển ứng cứu. Nhận được tin báo, Trưởng thôn Lê Lợi đã dùng loa truyền thanh của thôn thông báo với bà con, đề nghị mọi người mang theo dụng cụ ra biển cứu người.

Trưởng thôn phát loa kêu gọi hơn 100 người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng cứu 3 ngư dân trôi dạt trên biển. Ảnh VietNamNet. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, hơn 100 người dân thôn Lê Lợi và thôn Xuân Thắng đã cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn. Như báo Thanh Niên đưa tin trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm 3 ngư dân là Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi), Nguyễn Văn Thuấn (42 tuổi, cùng ngụ tại xã Cẩm Lĩnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Võ Đức Hùng (48 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Bình) cùng nhau đi trên chiếc thuyền ra khu vực đảo Hòn Én (giáp ranh giữa H.Cẩm Xuyên và H.Kỳ Anh) để khai thác sò biển.

Trong lúc đang đánh bắt cách bờ khoảng 3 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc thuyền của các ngư dân bị đánh chìm. Sau khi con thuyền gặp nạn, cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển và cố gắng để bơi vào bờ. Khi 3 ngư dân bơi được vào gần bờ thì được một số người dân ở xã Cẩm Lĩnh phát hiện, báo cho chính quyền địa phương để ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn. Cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển và cố gắng để bơi vào bờ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Lê Lợi cho biết: "Trời mưa nên người dân thường ra biển nhặt ve chai từ biển dạt về. Rất may người dân đã phát hiện 3 ngư dân gặp nạn, báo về cho tôi. Tôi đã phát loa truyền thanh thông tin về sự việc để người dân ứng cứu. Sau đó, tôi đã trực tiếp ra biển chỉ đạo cứu người. Do sóng to, quá trình cứu các ngư dân cũng gặp nhiều khó khăn. Khi được cứu lên, các ngư dân đã kiệt sức và được mọi người sơ cứu". Hiện sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định và được người thân đón về nhà.

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