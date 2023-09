Trong lúc đang đánh bắt cách bờ khoảng 3 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc thuyền của các ngư dân bị đánh chìm. Sau khi con thuyền gặp nạn, cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển và cố gắng để bơi vào bờ.

Khi 3 ngư dân bơi được vào gần bờ thì được một số người dân ở xã Cẩm Lĩnh phát hiện, báo cho chính quyền địa phương để ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn.

Cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa lênh đênh trên biển và cố gắng để bơi vào bờ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Lê Lợi cho biết: "Trời mưa nên người dân thường ra biển nhặt ve chai từ biển dạt về. Rất may người dân đã phát hiện 3 ngư dân gặp nạn, báo về cho tôi. Tôi đã phát loa truyền thanh thông tin về sự việc để người dân ứng cứu. Sau đó, tôi đã trực tiếp ra biển chỉ đạo cứu người. Do sóng to, quá trình cứu các ngư dân cũng gặp nhiều khó khăn. Khi được cứu lên, các ngư dân đã kiệt sức và được mọi người sơ cứu".

Hiện sức khỏe của 3 ngư dân đã ổn định và được người thân đón về nhà.