Hà Nội: Quán Karaoke sắp được mở cửa đón khách

Các quán Karaoke trên địa bàn Hà Nội được phép mở cửa kinh doanh hoạt động trở lại khi đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Theo thông tin Người đưa tin, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, vừa ký văn bản gửi Sở Văn hoá và Thể thao cùng các quận, huyện về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nhiều cơ sở kinh doanh đã chi tiền tỷ trong việc khắc phục bất cập phòng cháy chữa cháy. Ảnh:Người lao động

Theo báo Người lao động, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn giao Sở Văn hoá và Thể thao theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.

Công an TP Hà Nội rà soát công tác bảo đảm an toàn PCCC tại quán karaoke ở quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Vietnamnet

Cuối tháng 2/2023, UBND Tp. Hà Nội giao Công an Tp. tổ chức hội nghị, gặp gỡ để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó có 733 cơ sở do công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

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