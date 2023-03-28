Đà Nẵng: Tiếp tục xảy ra án mạng vì hát karaoke kẹo kéo

Đời sống 28/03/2023 15:00

Ngày 28/3, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng liên quan trong vụ án mâu thuẫn khi hát karaoke loa kẹo kéo, từ đó khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nghi phạm bị tạm giữ là Võ Ngọc Danh (27 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu, Danh và Trần Hữu Thắng (26 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng làm nhân viên phục vụ cho một quán nhậu trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái, Sơn Trà).

Vào ngày 26/3, tại quán nhậu nói trên Thắng hát karaoke bằng loa kẹo kéo nhưng Danh không cho hát. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên đánh nhau. Lúc này, Danh chạy xuống bếp lấy dao đâm Thắng.

Trong lúc hỗn chiến, Võ Ngọc Danh bị Trần Hữu Thắng đánh vào đầu, mặt. Bị thất thế, Danh chạy xuống bếp lấy dao quay lên đâm Thắng nhiều nhát vào người.

Đà Nẵng: Tiếp tục xảy ra án mạng vì hát karaoke kẹo kéo - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Dẫn nguồn từ báo Người Lao Động, lúc thấy Thắng bị thương, mất nhiều máu, người trong quán đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Thắng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Danh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, ngày 13/3 tại Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng đã xảy ra vụ án mạng liên quan đến hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Nạn nhân Trần Văn Thắng (32 tuổi, quê ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị Lê Công Bình (31 tuổi, quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) sát hại do mâu thuẫn từ việc Thắng và nhóm bạn hát karaoke bằng loa kẹo kéo gây ồn ào.

 

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Từ khóa:   chém người do mâu thuẫn #tin đời sống Pháp luật và đời sống

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