Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới, đường phố 'chìm' trong bụi mịn, bầu trời mù mịt, tầm nhìn giảm thấp

Khoảng hơn 1 tuần nay, thủ đô Hà Nội đã trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng với chỉ số AQI trung bình mỗi ngày từ 154 - 177 đơn vị (mức xấu, người dân cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết). Cùng với đó, chỉ số bụi mịn PM2.5 cũng ở mức rất cao, gấp hàng chục lần so với giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo các chuyên gia đánh giá, khí thải ô nhiễm môi trường ở đô thị có tới 70% bắt nguồn từ các phương tiện giao thông. Bên cạnh đó còn có cát bụi, đất đá tồn đọng trên đường do chuyên chở các vật liệu xây dựng, chở rác hay do chất lượng đất kém. Tiếng ồn cũng là dạng ô nhiễm phổ biến ở đô thị và các phương tiện giao thông, gây tác hại lớn đến toàn bộ cơ thể người nói chung và cơ quan thính giác nói riêng.

Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong hôm nay, ngày 13/10/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc mưa rào, trưa chiều hửng nắng. Phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, vài nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.