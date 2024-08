Vụ cháy xảy ra vào đêm ngày 6/8 - rạng sáng ngày 7/8, trên địa bàn phường Đội Cấn.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Thông tin từ Công an quận Ba Đình (Hà Nội), vào đêm ngày 6/8 - rạng sáng ngày 7/8, trên địa bàn phường Đội Cấn đã xảy ra 1 vụ cháy nhà cao tầng có kết hợp kinh doanh bán quần áo.

Theo đó, vào giữa đêm 6/8, đám cháy bùng phát tại số 39 Đội Cấn, người dân lúc này thấy cháy đã ngay lập tức hô hoán để báo hiệu và gọi ngay cho Công an khu vực cũng như Đội PCCC&CNCH của Công an quận Ba Đình. Mặc dù phát hiện đám cháy sớm nhưng do ngôi nhà thiết kế cửa cuốn khó phá nên người dân chưa thể thực hiện các công tác chữa cháy ban đầu.

Sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương phá cửa, thực hiện công tác dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Trong quá trình chữa cháy, cửa kính tầng 2 phía mặt tiền của căn nhà cũng bị phá 1 lỗ lớn, xe cứu hỏa nhờ vậy cũng phun nước được từ nhiều hướng để nhanh chóng khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy (Ảnh: SKĐS)

Đến khoảng 0h40 ngày 7/8, đám cháy tại Đội Cấn, Ba Đình cơ bản đã được dập tắt và không ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng tiếp tục ở lại hiện trường để đề phòng cháy lan và điều tra nguyên nhân vụ cháy đến hơn 1h sáng ngày 7/8.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động tối ngày 6/8 tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cháy lớn ở cửa hàng Con Cưng: Khoảng 19 giờ 30 tối 6-8, đám cháy bùng lên từ cửa hàng Con Cưng (kinh doanh dành cho mẹ bầu và bé) trên đường Trần Phú Cương, phường 5. Nhân viên cùng khách hàng sau đó vội chạy ra ngoài.

Người dân cùng nhân viên cửa hàng sau đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa song do có nhiều vật dụng dễ cháy nên những nỗ lực ban đầu bất thành.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát chia thành nhiều hướng dùng vòi rồng dập lửa. Đồng thời, liên tục phun nước làm mát để ngăn cháy lan.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 20 phút. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

