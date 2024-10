Giá vàng hôm nay 26/10/2024: Vàng nhẫn, SJC bám trụ đỉnh cao, thế giới biến động mạnh mẽ

Trong khi đó giá vàng thế giới tăng giảm liên tục. Cụ thể theo báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng thế giới có lúc xuống còn 2.716 USD/ounce. Thế nhưng tại mức giá này, sức mua bất ngờ tăng mạnh, giúp giá vàng bật tăng trở lại.

Đến đầu ngày 26-10, giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 2.748 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.

Giá vàng hôm nay có lúc giảm mạnh do nhà đầu tư chớp thời cơ bán chốt lời. Tuy nhiên, do xung đột quân sự ở Trung Đông nên khi vàng giảm giá, nhiều người đã tranh thủ mua vào để trú ẩn an toàn vốn.

Trong khi đó, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro, có thể xảy ra trên thị trường tiền tệ. Giá vàng hôm nay tăng tốc đi lên là tất yếu.

Theo giới phân tích, nhiều người đưa những lý do hợp lý để lý giải giá vàng tăng cao. Nhưng giá vàng không thể biến động một chiều. Thế nên, khi lên tới một đỉnh cao nào đó, giá vàng sẽ lao xuống.