Khi 2 cán bộ Công an xã đuổi kịp đối tượng và yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì đối tượng này đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người lao vào đâm vào 2 cán bộ bị thương.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 31/5, lãnh đạo UBND xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) xác nhận có 2 cán bộ công an xã này bị thương trong quá trình truy bắt kẻ tình nghi trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 30/5, Công an xã Hà Bầu tiến hành xác minh một người đàn ông khả nghi trộm cắp xe máy trên địa bàn. Xác định đối tượng điều khiển xe máy trên quốc lộ 19D, theo hướng về xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) nên 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu tiến hành truy đuổi.

Khi áp sát kẻ tình nghi, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ rút dao mang sẵn trong người đâm 2 cán bộ công an bị thương, sau đó bỏ trốn vào vườn cà phê của người dân.

Lực lượng Công an đã xác định được danh tính của đối tượng là Huỳnh Thành Phúc (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương). Ảnh: Báo VietNamNet.

Trước hành vi nguy hiểm của nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cùng công an các địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực, truy bắt đối tượng.

UBND xã Đak Sơ Mei cũng có văn bản cảnh báo người dân, nếu phát hiện đối tượng khả nghi thì nhanh chóng báo tin cho lực lượng công an. Được biết, nghi phạm cao khoảng 1m65, có hình xăm ở bàn tay trái, nét mặt dữ tợn.

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, đến sáng 31/5, lực lượng Công an đã xác định được danh tính của đối tượng là Huỳnh Thành Phúc (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Dương). Phúc được xác định là đối tượng đã có nhiều tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù và nghi sử dụng ma túy đá.

“Qua truy xét, Công an xác định đối tượng di chuyển trên một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Dream loại cũ, hướng từ huyện Đắk Đoa về TP Pleiku. Do đó, người dân nếu phát hiện đối tượng này báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sat hình sự Công an Gia Lai cho hay.

