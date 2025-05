Theo thông tin trên báo Dân Trí , ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hồng Ly, Phan Văn Cường (cùng 37 tuổi, đều trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h ngày 21/5, khi thấy ô tô 5 chỗ dừng nghỉ trước cây xăng ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Cường đứng cảnh giới để Ly trộm tài sản. Thấy ô tô hạ một phần cửa kính, bên trong một phụ nữ đang ngủ, Ly lấy túi xách chứa 250 triệu đồng.

Đối tượng Võ Hồng Ly tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trộm xong, cả 2 lên xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, Võ Hồng Ly bị lực lượng công an đang đi tuần tra phát hiện, phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Võ Hồng Ly, công an phát hiện nhiều túi xách, điện thoại di động, tiền của nhiều quốc gia khác nhau cùng các tang vật khác nghi vấn liên quan đến những vụ trộm cắp tài sản do Ly thực hiện.

Bước đầu, Võ Hồng Ly khai mình là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 15/5, tại xã An Chấn, huyện Tuy An. Theo cơ quan công an, Võ Hồng Ly và Phan Văn Cường đều có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đối tượng Phan Văn Cường có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra 1 vụ trộm túi xách với số tiền lớn. Cụ thể theo VNExpress, hôm 3/4, nữ nhân viên cắt tóc ở phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn, để túi xách bên trong có 2 thẻ ngân hàng, mảnh giấy có ghi mật khẩu thẻ, CCCD... ở ghế. Trưa cùng ngày, Linh đến tiệm cắt tóc đã lấy trộm chiếc túi này.

Thấy dãy số trong tờ giấy, ông ta suy đoán là mật khẩu thẻ ngân hàng, nên đến trụ ATM rút tiền. Linh nhập dãy số, rút hết 20 triệu đồng trong thẻ, sau đó vứt vào bụi cây bên đường phi tang.

Sáng hôm sau, chủ tài khoản vào ứng dụng trên điện thoại, phát hiện tài khoản không còn tiền, kiểm tra trong tiệm cắt tóc không thấy túi xách, nên trình báo Công an phường Điện Minh. Sau 4 giờ truy xét, cảnh sát bắt giữ Linh và thu giữ 20 triệu đồng cùng tang vật.