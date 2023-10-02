Gia Lai: Kịp thời giải cứu các cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Trời mưa to ở thượng nguồn khiến lượng nước đổ về ngày một lớn, tình trạng của 4 cháu bé giữa suối càng thêm nguy cấp.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, tối 2/10, ông Lê Quang Thái - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng của huyện đã giải cứu thành công 4 cháu bé đi chăn bò bị cô lập giữa dòng suối dữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/10, 4 em nhỏ trong lúc lùa đàn bò về nhà qua suối Thác 2 (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ) thì bất ngờ nước lũ đổ về khiến các em bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.

Lực lượng chức năng đu dây tiếp cận giải cứu 3 em nhỏ - Ảnh: VnExpress

Trời mưa to ở thượng nguồn khiến lượng nước đổ về ngày một lớn, tình trạng của 4 cháu bé giữa suối càng thêm nguy cấp. Được một lúc thì có 1 cháu bé bất ngờ trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi, nhưng rất may người dân ở gần đó kịp thời phát hiện và giải cứu.

3 cháu còn lại phải trèo lên mỏm đá giữa suối để lánh nạn, xung quanh dòng nước lũ chảy xiết tiếp tục dâng cao.

Lực lượng cứu hộ đã giăng dây để tiếp cận và đưa các cháu bé vào bờ an toàn - Ảnh: báo Gia Lai

Theo thông tin từ VnExpress, nhận được thông tin, nhà chức trách huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân. Ông Nguyễn Minh Tứ - Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pứh, cho biết do nước lũ đang lên nhanh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng dùng dây thừng, áo phao tiếp cận và lần lượt đưa ba em vào bờ lúc 17h40. Em nam tự bơi vào bờ bị thương do va vào đá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn và dông, một số nơi mưa rất lớn. Tại Gia Lai, mưa lớn kéo dài nên mực nước trên các sông suối đột ngột dâng cao.

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