Gia Lai: Kịp thời giải cứu các cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Đời sống 02/10/2023 19:53

Trời mưa to ở thượng nguồn khiến lượng nước đổ về ngày một lớn, tình trạng của 4 cháu bé giữa suối càng thêm nguy cấp.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, tối 2/10, ông Lê Quang Thái - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng của huyện đã giải cứu thành công 4 cháu bé đi chăn bò bị cô lập giữa dòng suối dữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2/10, 4 em nhỏ trong lúc lùa đàn bò về nhà qua suối Thác 2 (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ) thì bất ngờ nước lũ đổ về khiến các em bị mắc kẹt giữa dòng nước dữ.

Gia Lai: Kịp thời giải cứu các cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đu dây tiếp cận giải cứu 3 em nhỏ - Ảnh: VnExpress

Trời mưa to ở thượng nguồn khiến lượng nước đổ về ngày một lớn, tình trạng của 4 cháu bé giữa suối càng thêm nguy cấp. Được một lúc thì có 1 cháu bé bất ngờ trượt chân và bị dòng nước cuốn trôi, nhưng rất may người dân ở gần đó kịp thời phát hiện và giải cứu.

3 cháu còn lại phải trèo lên mỏm đá giữa suối để lánh nạn, xung quanh dòng nước lũ chảy xiết tiếp tục dâng cao. 

Gia Lai: Kịp thời giải cứu các cháu bé đi chăn bò bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đã giăng dây để tiếp cận và đưa các cháu bé vào bờ an toàn - Ảnh: báo Gia Lai

Theo thông tin từ VnExpress, nhận được thông tin, nhà chức trách huy động lực lượng tới hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân. Ông Nguyễn Minh Tứ - Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pứh, cho biết do nước lũ đang lên nhanh nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng dùng dây thừng, áo phao tiếp cận và lần lượt đưa ba em vào bờ lúc 17h40. Em nam tự bơi vào bờ bị thương do va vào đá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn và dông, một số nơi mưa rất lớn. Tại Gia Lai, mưa lớn kéo dài nên mực nước trên các sông suối đột ngột dâng cao.

Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi

Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 1/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang chạy đua cùng thời gian, triển khai tìm kiếm nam sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc kẹt giữa suối lũ cuốn mắc kẹt giữa dòng lũ cuốn

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 31 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng