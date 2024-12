Sau khi biết nạn nhân tử vong, hai anh em đưa thi thể xuống giấu dưới suối và dùng đá đè lên. Sau đó cả hai bỏ trốn vào rừng sâu.

Theo thông tin từ báo Công Luận: Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Kông Chro và Công an huyện Ia Pa bắt giữ thành công 2 đối tượng Đinh Văn Ten (SN 1996) và Đinh Toc (SN 2003), anh em ruột cùng trú ở làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Trước đó, ngày 8/10, 4 người trong gia đình Ten lên khu vực rừng phòng hộ Chư Mố, xã Đăk Kơ Ninh để làm rẫy. Buổi trưa, gia đình Ten ngồi ăn cơm trong chòi rẫy thì thấy Đinh Thuêm (SN 2009, sống lang thang) nên gọi vào ăn cơm, uống rượu cùng.

Đến 14h cùng ngày, Ten thấy vợ chồng em ruột là Đinh Toc cùng 6 người khác đi ngang qua chòi mình nên mời vào nhập cuộc.

Trong lúc uống rượu, Ten nhớ lại chuyện Thuêm có lần dùng súng tự chế bắn vào lán trại của gia đình mình. Sợ hành vi đó tái diễn, Ten nhiều lần răn đe nhưng Thuêm không trả lời.

Hai anh em Đinh Văn Ten (áo trắng) và Đinh Toc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Bực tức, Ten đã lấy dao tự chế chém nhiều nhát vào vùng đầu và người Thuêm. Thấy vậy, Toc cũng lấy gậy gỗ đánh nhiều nhát khiến Thuêm tử vong.

Biết nạn nhân tử vong, hai anh em đưa thi thể xuống giấu dưới suối và dùng đá đè lên. Sau đó cả hai bỏ trốn vào rừng sâu.

Hơn 20 ngày sau, người dân trong làng mới tới trình báo sự việc với công an.

Xác định Ten, Toc là thủ phạm gây án, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã hai đối tượng về tội Giết người.

Tối 15/12, lực lượng công an đã bắt giữ Ten và Toc tại làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro. Tại cơ quan công an, Toc và Ten đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Thuêm.

