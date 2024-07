Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Lợi An đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ cháu L.M.T. Trong những ngày qua, các tổ chức chính trị, xã hội của xã Lợi An đã thường xuyên đến gia đình thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của cháu T và thông tin từ người dân lân cận để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã đến nhà cháu L.M.T tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi công an đến thì ông L.V.C (cha của L.M.T) không có ở nhà, nên công an xã ghi nhận thông tin từ ông L.V.C qua điện thoại. Ông C. cho biết: "Cháu L.M.T bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến xây xát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm, tự ngã chứ không phải như trình báo là do bà H.M.N bạo hành".

Sau đó công an làm việc trực tiếp với bà H.M.N, mẹ kế của cháu T., bà N. cho biết trưa ngày 5.7, sau khi đi khám bệnh về, bà thấy cháu L.M.T chạy vòng phía sau nhà, bị trượt té vào đống đá.

Tuy nhiên, anh L.V.T (19 tuổi, anh ruột của L.M.T) khẳng định những vết thương trên người em trai mình do mẹ kế bạo hành; đồng thời đã trình báo đến chính quyền địa phương. Theo anh L.V.T, tối 5/7, anh đi làm về thấy trên người em trai có nhiều vết bầm cộng với bị rách ở vùng trán, T cho hay mình bị mẹ kế đánh bằng cây sạn (dụng cụ dùng trong nấu ăn - PV) và bà N cũng thừa nhận việc làm trên.

Lo lắng cho sức khỏe em trai, anh L.V.T đã vội đưa em đến cơ sở y tế sơ cứu. Sau đó, người cha đã đến đưa L.M.T vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời khâu vết thương.