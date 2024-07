Liên quan nghi vấn mẹ kế tái diễn bạo hành con chồng, theo thông tin từ báo Thanh Niên , ngày 7.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm việc với nạn nhân là bé trai L.M.T (10 tuổi, ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời) vào tối 6.7.

Cháu L.M.T với vết thương trên trán, nghi vấn bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như Thanh Niên thông tin, lúc 9 giờ 30 ngày 6.7, UBND xã UBND xã Lợi An nhận thông tin có người trình báo vụ bạo hành gia đình và nạn nhân là cháu L.M.T.

Sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã đến nhà cháu L.M.T. Tuy nhiên, khi công an đến thì ông L.V.C (cha của L.M.T) không có ở nhà, nên công an xã ghi nhận thông tin từ ông L.V.C qua điện thoại: "Cháu L.M.T bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến xây xát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm, tự ngã chứ không phải như trình báo là do bà H.M.N bạo hành".