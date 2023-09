Việc Traphaco lựa chọn đối tác Westland Milk Products được thông qua sự giới thiệu của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam cùng sự kết nối của Tổng lãnh sự quán New Zealand. Đây là tập đoàn sữa lớn thứ 2 của New Zealand đã có hơn 150 năm lịch sử thành lập, đồng thời sở hữu dòng sản phẩm dinh dưỡng mang thương hiệu New Zealand Gold.

Ông Phil Wilson - Giám đốc kinh doanh của Pure Nutrition

Ông Phil Wilson - Giám đốc kinh doanh của Pure Nutrition đặc biệt nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác này với Traphaco: “Trong 10 công ty lớn của Việt Nam mà Lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam giới thiệu cho chúng tôi thì chúng tôi thực sự ấn tượng với Công ty CP Traphaco bởi đáp ứng được tất cả mong muốn của chúng tôi trong việc lựa chọn đối tác, khi mà sứ mệnh và tầm nhìn của hai thương hiệu có sự đồng điệu. Đặc biệt là trong việc bảo chứng về mặt chất lượng sản phẩm do đây là một công ty uy tín hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe con người”.

New Zealand: Nguồn sữa thiên nhiên mát lành, chất lượng cao

Trả lời cho câu hỏi, tại sao lại chọn đối tác từ New Zealand, đại diện Traphaco cho hay: New Zealand là quốc gia có nền công nghiệp sữa chiếm hơn 35% thương mại sữa toàn cầu, mà còn là nơi sản xuất sữa an toàn dựa trên việc có một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện được thiết kế để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng ở New Zealand cũng như ở nước ngoài.

Cụ thể, dòng sản phẩm sữa New Zealand Gold được sản xuất theo quy trình chuỗi khép kín: sữa từ hơn 420 trang trại với đàn bò hơn 200 nghìn con đồng nhất đạt chuẩn được đưa về nhà máy chế biến, đóng gói sản phẩm trên những dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến tuân thủ theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 14001, phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

Dây chuyền đóng gói sản phẩm sữa New Zealand Gold

Nguồn nguyên liệu sữa New Zealand Gold có nguồn gốc thiên nhiên thuần khiết, được lấy từ những “cô bò Jersey hạnh phúc” (một trong những giống bò sữa tốt nhất thế giới hiện nay) được chăn thả tự do trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn nhất Bờ Tây New Zealand – nơi được mệnh danh là thiên đường tự nhiên với khí hậu trong lành, mát mẻ và hiền hòa.

Cùng với nguồn cỏ tươi xanh sạch, đàn bò được uống nguồn nước tinh khiết từ dòng sông băng tan chảy từ dãy Alps quanh năm tuyết phủ đã giúp các cô bò sữa Jersey nơi đây sản sinh ra dòng sữa có hương vị tươi mới, thanh mát cùng chất lượng dinh dưỡng vượt trội, để giúp sữa New Zealand được người tiêu dùng hàng trăm quốc gia trên thế giới yêu thích.

Đặc biệt, sữa được đảm bảo truy xuất nguồn gốc tới từng trang trại bò sữa đảm bảo an toàn chất lượng tới tay người tiêu dùng. Với tất cả những yếu tố trên, New Zealand Gold sở hữu công thức hoàn hảo giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời hoặc cho các bà mẹ chuẩn bị mang thai hoặc đang mang bầu.