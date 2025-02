Trong lúc đi làm, người dân tá hoả hoảng hốt phát hiện thi thể người phụ nữ bị cháy trong rẫy cao su cạnh Quốc lộ 20.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều ngày 23- 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an huyện Định Quán điều tra vụ việc của một phụ nữ bị chết cháy trong lô cao su cạnh Quốc lộ 20, xã Phú Cường, huyện Định Quán.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân trong xã phát hiện thi thể một người phụ nữ bị thiêu cháy trong rẫy cao su cạnh Quốc lộ 20.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phú Cường, Công an huyện Định Quán đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cũng trong ngày 23-2, trên địa bàn TP.HCM cũng vừa phát hiện thi thể cháy đen trong khu mồ mả ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Cụ thể theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 23-2, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra, làm rõ thi thể bị cháy đen vừa phát hiện trên địa bàn. Trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể bị cháy đen, bên cạnh có một xe máy biển số TPHCM tại khu mồ mả ở ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhiều người liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thi thể bị cháy đen là ông N.B.T. (68 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A). Tại hiện trường, công an phát hiện có một số giấy tờ khám bệnh, giấy ra viện… Một số người dân cho biết, thời gian gần đây, ông T. bị bệnh và tâm lý không ổn định.

Đã tìm được hung thủ trong vụ 1 phần thi thể nữ trôi vào bờ biển Quảng Nam: Nghi phạm là người chồng Liên quan đến vụ thi thể thể nữ trôi vào bờ biển tỉnh Quảng Nam, sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm ra tay tàn ác là người chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-dot-chay-boc-giay-bac-trong-ray-cao-su-721918.html