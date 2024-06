Một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã có thông tin mới về vụ án mạng xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, liên quan đến nghi phạm Trần Khánh Hà (SN 1983).

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 27/6, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, liên quan đến nghi phạm Trần Khánh Hà (SN 1983).

Cụ thể, lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn giữa nghi phạm với bố và anh trai. Đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, chẳng hạn, nghi phạm Hà mua xe đạp cho con mình thì bị bố nói “Xe cũ còn đi được, mua mới làm gì..." dẫn đến mắng chửi nhau.

Lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai nhấn mạnh, án mạng xảy ra không phải do tranh chấp đất đai, chỉ là do mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hằng ngày giữa bố con, anh em với nhau.

Đối tượng Trần Khánh Hà truy sát bố tử vong, anh ruột bị thương - Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao thông, vào tối 25/6, Hà ở nhà tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn. Còn bố đẻ là ông L (SN 1953) và anh trai của đối tượng là H (SN 1978) đi ra ngoài.

Khuya hôm đó, khi ông L và anh H đi bộ về cách nhà chừng 50m thì bị Hà dùng dao quắm truy sát, chém gục bố đẻ và anh trai. Gây án xong, đối tượng Hà đi bộ trở về nhà và cố thủ.

Phát hiện sự việc, người dân đưa cha con ông L đến bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, ông L tử vong còn anh H bị thương.

Khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành vây ráp ngôi nhà. Sau vài giờ trấn áp, cảnh sát bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-an-nghich-tu-truy-sat-bo-ruot-tu-vong-anh-trai-bi-thuong-o-ha-noi-687140.html