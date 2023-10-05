Hơn 100 người đã sử dụng lưới, thiết bị dò tìm trên sông khi phát hiện đôi dép tại bờ sông Lạch Kèn. Nhiều giờ trôi qua, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Theo báo Dân Trí đưa tin, tối 4/10, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé trai Đậu Tuấn Hưng, 4 tuổi, bị mất tích trước đó. Hơn 100 người đổ ra bờ sông tìm kiếm sau khi nghe thông tin phát hiện đôi dép của bé Hưng. Ảnh: Báo Dân Trí. Trong quá trình này, đôi dép của bé Hưng được phát hiện tại bờ sông Lạch Kèn, gần khu vực cống Đá Bạc. Vị trí này gần với khu vực bé mất tích ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

"Sau đó, hơn 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã dùng lưới và thiết bị tìm kiếm bé tại sông suốt nhiều giờ. Song, đến lúc này, vẫn chưa có kết quả", ông Hà thông tin. Vị trí này gần với khu vực bé mất tích ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Dân Trí. Như thông tin trước đó báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3-10, bé Hưng đi cùng ông nội sang nhà một người thân ở thôn Đại Đồng cùng xã để chơi. Tại đây, trong lúc cháu Hưng ra khu vực cổng nhà người này để chơi một mình thì bỗng dưng mất tích.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ. "Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai mọi phương án để tìm kiếm tung tích của cháu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về cháu. Hy vọng điều may mắn sẽ đến với bé Hưng", ông Hà cho biết. Được biết, bố mẹ của cháu đang làm việc tại Hàn Quốc và cháu đang ở với ông bà nội.Theo thông báo Công an huyện Nghi Xuân phát đi, cháu Hưng cao khoảng 90cm, nặng 17kg. Lúc mất tích mặc áo xanh nước biển, quần đùi màu đen. Cháu Hưng cao khoảng 90cm, nặng 17kg. Lúc mất tích mặc áo xanh nước biển, quần đùi màu đen. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Mọi thông tin về cháu Hưng xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0987650109, 0375515348 hoặc Công an xã Cương Gián qua số điện thoại: 0916476286.

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